%95 من المدارس أدى امتحان الرياضيات إلكترونيا بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

حرصت الدكتورة بثينة كشك ، كيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، على متابعة امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي العام بمدارس كفر الشيخ، وتفقدت عدد من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية منها مدرسة شهيد السلام الثانوية، واطمأنت على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية كما تابعت وكيل الوزارة بقية المدارس من خلال غرفة العمليات بالمديرية، وبلغت نسبة المدارس التى أدى فيها الاختبارات إلكترونيا باستخدام التابلت 95% .

كما تابعت وكيل الوزارة، امتحانات الدبلومات الفنية، ولم ترصد غرفة العمليات أى مخالفات وجاء الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط .