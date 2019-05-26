7 أسباب تجبرك على عدم غسل شعرك يوميا.. تعرضه للتقصف وتفقده لمعانه وحيويته

كتبت أمل علام

قالت صحيفة boldsky الهندية، إنه على الرغم من الإحساس بالانتعاش عند غسيل الشعر، وعلى الرغم من أهميته بالنسبة لنظافة فروة الرأس، إلا أن هناك الكثير من الأسباب التى تجعلك لا تقوم بغسل شعرك يوميا، لأن غسل شعرك بشكل منتظم تجرد شعرك من الزيوت الطبيعية، وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى شعر مختلف.



لماذا لا تغسل شعرك يوميا

تعرفى على الأضرار التى تلحق بشعرك عند غسله يوميا:

1.تجرد شعرك من الزيوت الطبيعية..

فروة الرأس تنتج زيتا طبيعيا، على الرغم من أن الزيت ضروري لصحة شعرنا، إلا أنه يحتاج إلى التنظيف من وقت لآخر، وهذا ما يفعله الشامبو، شامبو ينظف الزيوت الموجودة فيه، ويمنع العديد من مشاكل الشعر التي كان يمكن أن تحدث بسبب تراكم الأوساخ، ولكن في الوقت نفسه، فإن غسل شعرك كل يوم يجرد فروة رأسنا من زيوته الطبيعية ويجعلها جافة وعرضه للعديد من مشاكل الشعر. لذلك، لا ينصح بغسل شعرك كل يوم.

2. تراكم المواد الكيمائية على الشعر نتيجة تكرار غسله بالشامبو..

ما لا نلتفت إليه هو أن الشامبو نفسه يتكون من مواد كيميائية، وبالتالي غسل شعرك بشكل منتظم سيزيد من تراكمه على فروة رأسك ويضر بشعرك.

3. تعرضه للحرارة من خلال السشوار أو المكواة..

عدم غسل شعرك بانتظام يساعد على تقليل كمية الحرارة التي تستخدمها على شعرك، وبالتالي منع تلف الشعر.

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عند غسل شعرك باستمرار يتلاشى لون شعرك بشكل أسرع بالنسبة لجميع الأشخاص الذين قاموا بتلوين شعرهم، أو غيروا لون شعرهم بشكل متكرر ، فليس من الجيد غسل شعرك كل يوم،حيث أن غسل شعرك كل يوم سوف يتلاشى لون شعرك بشكل أسرع، وبالتالي إذا كنت لا تريد أن يتلاشى لون شعرك بسرعة، فقللى من غسله باستمرار.

5. يؤدى الى تساقط الشعر..

يعتبر تساقط الشعر أحد الأسباب الرئيسية لعدم غسل الشعر، عندما نغسل شعرنا، يكون شعرنا أو جذوره حساسة، وبالتالي أكثر عرضة للتلف، يمكن أن يؤدي السحب أو الجر إلى سقوط أو تكسير الشعر، إن فرك شعرنا بقوة، وتجفيفه بالهواء ، وتمشيط الشعر الرطب وما إلى ذلك، هي بعض الأخطاء التي نرتكبها بعد غسل الشعر والتي تلحق الضرر بالشعر ،وتسبب تساقط الشعر، لمنع حدوث ذلك، من الأفضل غسل شعرنا بشكل متكرر أقل. 8. يجعل شعرك مجعدًا...

غسل الشعر بالشامبو كثيرًا ما يجرد الشعر من الزيوت الطبيعية، وهذا بدوره يجعل الشعر جافًا ثم يؤدي إلى تجعد الشعر، يصعب التعامل مع الشعر المجعد ،وغالبًا ما يؤدي إلى تساقط الشعر، لذا، فإن غسل شعرك كل يوم يجعل شعرك جافًا ومجعدًا، بدلاً من أن يكون ناعمًا، وبالتالي لا يجب عليك فعل ذلك بالتأكيد.

6. يتسبب في انقسام أطراف الشعر وتقصفه..

إذا قمت بتجريد شعرك من الزيوت الطبيعية، يصبح مقصفا ،يعطي الشعر الجاف الزائد وسيلة لتقسيم الأطراف، لذلك يجب أن تكون حريصًا على كيفية التعامل مع شعرك، وعدم غسله بشكل منتظم.

7. يوفر المال والوقت..

فإن غسل شعرك كل يوم يكلفك الكثير من الوقت والمال.، يمكن توفير المال الذي تنفقه على شراء الشامبو والبلسم ،والوقت الذي تقضيه في غسل شعرك ،وتجفيفه وتصفيفه بشكل كبير إذا قللت من تكرار غسل الشعر، إن غسل شعرك بشكل متكرر لا يحمي شعرك من التلف فحسب، بل إنه يوفر عليك أيضًا الوقت والمال، إنه وضع مربح لك ، أليس كذلك؟ لذا فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التراجع وتخطي عملية غسل الشعر.