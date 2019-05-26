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500 طبال روسى يحطمون رقماً قياسياً فى سان بطرسبرج

الأحد، 26 مايو 2019 11:53 م
500 طبال روسى يحطمون رقماً قياسياً فى سان بطرسبرج طبالون فى روسيا
كتب وكالات
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حطم طبالون فى مدينة سان بطرسبرج الروسية، رقماً قياسياً جديداً احتفالاً بعيد المدينة السادس عشر بعد الثلاثمئة بحسب "يورو نيوز".

وتجمع نحو 556 طبالاً من 80 فرقة عزف على الطبول قادمين من 40 مدينة فى البلاد، كما شارك طبالين من أوكرانيا وبلاروسيا للمشاركة فى تحدى كسر الرقم القياسى، كان على الطبالين لتحطيم الرقم القياسى الدق على الطبول بنفس الإيقاع تباعاً وصولاً للطبال الأخير.

الفعالية شهدت مشاركة طبالين من مختلف الخلفيات بما فيهم فرق الأطفال والفرق العسكرية، وجالت لجنة من موسوعة جيسنيس للأرقام القياسية فى الشوارع لمراقبة العملية.

الرقم القياسى السابق كان قد تم تحطيمه فى ساوباولو البرازيلية، فى وقت سابق من هذا العام وتحديداً فى  مارس بمشاركة 140 طبالاً.

 

 


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