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الأحد، 26 مايو 2019 11:08 م
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5 خدمات غير مالية يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تعرف عليها

الأحد، 26 مايو 2019 11:00 م
5 خدمات غير مالية يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تعرف عليها نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات
كتب – إسلام سعيد
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يساهم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تقديم عدد من الخدمات المالية وغير المالية، بهدف النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفيما يلى أهم الخدمات غير المالية المقدمة من الجهاز.

 -المساهمة فى عمليات تسويق المنتجات للمشروعات.

-تقديم تدريب للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع.

-التعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى.

-تقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات

-تقديم استشارات لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية.

 


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جهاز المشروعات الصغيرة

تنمية المشروعات

نيفين جامع

اخبار الاقتصاد


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