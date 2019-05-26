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من الهلال الأحمر الإماراتى والأورمان..

350 كرتونة مواد غذائية و 56 ألف كيلو لحوم للأسر الفقيرة بكفر الشيخ والشرقية

الأحد، 26 مايو 2019 05:20 م
350 كرتونة مواد غذائية و 56 ألف كيلو لحوم للأسر الفقيرة بكفر الشيخ والشرقية المساعدات الغذائية
كفر الشيخ – محمد سليمان الشرقية- فتحية الديب
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وزعت جمعية الأورمان بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتى، وتحت رعاية الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ، 350 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر غير القادرة فى كفرالشيخ . 

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، على ترحيب الجمعية الشديد بتعاون الهلال الأحمر الإماراتى ودعمه لتوزيع شنط رمضان على غير القادرين فى القرى والنجوع وبخاصة الأكثر احتياجًا منها، وأن دعم الهلال الأحمر الإماراتى لتوزيع كراتين رمضان على الأسر غير القادرة يأتى فى إطار دوره الإنسانى الرائد فى توزيع المساعدات الموسمية بالإضافة الى نشاطه الخيرى الممتد لدعم الشرائح غير القادرة فى أنحاء مصر. 

وأوضح بطى الشامسى، مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتى بمصر أن توزيع كراتين رمضان يأتى استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الإماراتية كهدية من الشعب الإماراتى إلى الشعب المصرى الشقيق واستمرار للتعاون الإنسانى الكبير بين المؤسسات الخيرية الإماراتية ونظيرتها المصرية . 

وأوضح شعبان، أن التوزيع سوف يتم وفق خطة زمنية عاجلة يتم خلالها الوصول الى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا فى محافظات مصر تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مديرياتها المختلفة بالمحافظات وبالتعاون مع المحافظين.

كما أعلنت جمعية الأورمان أنها، بمناسبة شهر رمضان الكريم بدأت فى توزيع 56 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا فى مراكز وقرى محافظة الشرقية، وذلك بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية .

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية وعن طريق فرعها بالمحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة تقوم بالتوزيع فى محافظة الشرقية على الأسر الأكثر احتياجًا فى كلًا من قرى ونجوع مراكز المحافظة بحضور مندوب عن وزارة التضامن الإجتماعى وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة .

وأشار اللواء ممدوح شعبان، الى أن الجمعية قامت بتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة فى محافظة الشرقية، حيث قامت بتوزيع عدد 12 ألف كرتونة مواد غذائية على أن ينتهى التوزيع تمامًا فى الثلث الأوسط من رمضان.

الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة الشرقية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية كالمساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة.

 

350كرتونة من المواد الغذائية من الهلال الأحمر الإماراتى (1)
350كرتونة من المواد الغذائية من الهلال الأحمر الإماراتى (1)

 

350كرتونة من المواد الغذائية من الهلال الأحمر الإماراتى (2)
350كرتونة من المواد الغذائية من الهلال الأحمر الإماراتى (2)

 

350كرتونة من المواد الغذائية من الهلال الأحمر الإماراتى (3)
350كرتونة من المواد الغذائية من الهلال الأحمر الإماراتى (3)

 


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