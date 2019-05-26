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22.8 % من المصريين مدخنين.. والشخص الواحد ينفق 410 جنيهات على السجائر شهريا

الأحد، 26 مايو 2019 02:17 م
22.8 % من المصريين مدخنين.. والشخص الواحد ينفق 410 جنيهات على السجائر شهريا الاقلاع عن التدخين
كتبت أمل علام
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يحتفل العالم باليوم العالمى للاقلاع عن التدخين يوم 31 مايو من كل عام، وبهذه المناسبة تحتفل منظمة الصحة العالمية، والجمعيات المصرية المتخصصة فى أمراض القلب، وشعبة الوقاية من أمراض القلب، بإطلاق حملة قومية للإقلاع عن التدخين.

التدخين
التدخين

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن هناك 500 مصرى يتوفى يوميا بسبب مضاعفات التدخين، كما أن التدخين يكلف الدولة 3.4 مليار جنيه، وهناك إحصائيات كارثية فى مصر، حيث إن أكثر من 22.8% من المصريين يدخنون طبقا لأرقام منظمة الصحة العالمية، كما أن أكثر من 90 % يدخنون السجائر، و8.7 % يدخنون الشيشة، كما أن حجم الإنفاق الشهرى للفرد حوالى فى مصر 410 جنيهات.

 

وأشارت الاحصائيات أن حوالى 1 من كل 6 أفراد يتوفى بسبب التدخين، كما أن التدخين السلبى يصل إلى 48.9 % فى المنازل و36.5 % فى العمل، ومن هناك جاء اهتمام شعبة الوقاية من امراض القلب بالتوعية بخطورة التدخين.

 

ويعتبر التدخين من أهم عوامل الخطورة للإصابة بأمراض القلب، حيث إن مصر تحتل رقم 23 على العالم فى نسب الإصابة بأمراض القلب، حيث إن أمراض القلب تمثل السبب الرئيسى للوفاة، ويتسبب فى وفاة 17 مليون شخص سنويا على مستوى العالم، وعندما يتعرض الجسم لأضرار التدخين فإنه يتسبب فى حدوث خلل فى نقل الدم الغنى بالأكسجين لأجزاء الجسم المختلفة، وبالتالى يؤدى إلى قصور الشرايين التاجية، وأيضا يؤدى إلى عدم حصول أعضاء الجسم على الأكسجين الذى قد يؤدى إلى التاثير على الشرايين الطرفية.


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الشيشة

حملة قومية للاقلاع عن التدخين


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