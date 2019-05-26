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100 مليون صحة: فيتامين ب يساعد الأطفال على بناء الجهاز العصبى

الأحد، 26 مايو 2019 04:39 م
100 مليون صحة: فيتامين ب يساعد الأطفال على بناء الجهاز العصبى الأسماك وجبة هامة لبناء جسم الطفل
كتب وليد عبد السلام
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أكدت حملة 100 مليون صحة ضرورة حرض الأمهات على تناول أطفالهن الأغذية التى تحتوى على فيتامين ب مثل السمك والبن ولحوم الدواجن والفول وتابعت:" يمد جسم الطفل بالطاقة ويساعد على تكوين الجهاز العصبى والدورى."

وقالت حملة 100 مليون صحة: "يمكن أن يؤدى نقص فيتامين "ب" إلى مشاكل صحية وتعتمد أعراض نقص الفيتامين على نوع فيتامين ب الذى يحتاجه جسدك ولكن فى العموم وتابعت الحملة : تتراوح الأعراض ما بين: التعب، الارتباك، فقر الدم، مشكلات نظام المناعة، الطفح الجلدى.

يذكر أن المعهد القومى للتغذية يوفر برامج غذائية صحية للأطفال والكبار لضمان حياة صحية خالية من الأمراض.


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الاسماك

فيتامين ب

100 مليون صحة

الدواجن

الفول


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