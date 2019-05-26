10 صور تلخص زيارة ترامب لليابان..أبرزها سيلفى فى ملعب الجولف ورياضة السومو

كتب - بيشوى رمزى

شهدت زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العديد من المشاهد الهامة، حيث بدأت الزيارة بلقاءه مع الإمبراطور اليابانى الجديد، ليكون أول زعيم أجنبى يلتقى به، فى انعكاس صريح لقوة العلاقات الأمريكية اليابانية.

ولكن بعيدا عن السياسة، فإن الزيارة شهدت العديد من المشاهد الأخرى التى تبقى عالقة فى الأذهان، وعلى رأسها المنافسة بين ترامب ورئيس الوزراء الصينى على مضمار الجولف، بالإضافة إلى حضور ترامب لنهائى بطولة مصارعة السومو، وتسليمه الكأس الذى يحمل اسمه للاعب الفائز



الكاميرات تحيط بالرئيس الأمريكى



ترامب أثناء مأدبة غذاء مع رئيس الوزراء الصينى



ترامب وآبى على متن سيارة الجولف



ترامب ورئيس الوزراء اليابانى فى ملعب الجولف



ترامب وميلانيا يتابعان مباراة نهائى مصارعة السومو



ترامب يسلم الكأس للاعب الفائز



ترامب يمارس الجولف مع رئيس وزراء اليابان



جانب من المباراة النهائية



سيلفى بين ترامب وآبى

ترامب وزوجته ميلانيا يشاهدان مصارعة السومو فى اليابان