ولى عهد أبو ظبى: ندعم استقرار السودان وكل ما يحفظ أمنه

كتب عامر مصطفى

أكد محمد بن زايد، خلال استقباله للفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى فى السودان، دعم الإمارات للسودان وكل ما يحفظ أمنه، معرباً عن دعم الإمارات لاستقرار السودان، بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية.