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ولى عهد أبو ظبى خلال استقباله رئيس المجلس العسكرى بالسودان: ندعم استقرار الخرطوم

الأحد، 26 مايو 2019 08:03 م
ولى عهد أبو ظبى خلال استقباله رئيس المجلس العسكرى بالسودان: ندعم استقرار الخرطوم محمد بن زايد- ولى عهد أبو ظبى
كتب عامر مصطفى
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أكد محمد بن زايد، خلال استقباله للفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى فى السودان، دعم الإمارات للسودان وكل ما يحفظ أمنه، معرباً عن دعم الإمارات لاستقرار السودان، بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية.

 

 


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