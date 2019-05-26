وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء: معدل دخول طلاب أول ثانوى الامتحان الإلكترونى 93%

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ورئيس غرفة العمليات، أن معدل دخول طلاب جنوب سيناء على الامتحان الإلكترونى اليوم بإدارات المحافظة حقق 93%.
حيث تم امتحان مدرسة بإدارة سانت كاترين امتحانا ورقيا، كما حقق الطلاب على الامتحان الإلكترونى الفترة المسائية بإدارتى دهب وشرم الشيخ 100%.
جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى بدأت 19 مايو الجاري بعدد (603 ) طالبا وطالبا ب(8) إدارات تعليمية و(17) مدرسة ما عدا مدرستين إحداهما بطور سيناء والأخرى برأس سدر تم امتحانهما ورقيا لخروجهما عن المنظومة الجديدة.
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