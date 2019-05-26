وكيل تعليم دمياط: 53 مدرسة ثانوية أدى بها طلاب الصف الأول امتحان الرياضيات إلكترونيا

دمياط - معتز الشربينى

استأنفت غرفة امتحانات الصف الأول الثانوى بمديرية التربية والتعليم بدمياط، عملها بعد توقفها بسبب سوء إرتفاع درجة الحرارة، وتابعت سير العملية الامتحانية إليكترونيا وورقياً، وأدى الطلاب امتحانهم فى مادة الرياضيات كما قامت بالتواصل مع جميع الإدارات والمدارس وأطمانت على سير الامتحانات.

وصرح "السيد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم خلال بيان له، أنه بلغت عدد المدارس التى نجحت فى الدخول لمنصة الإختبار 53 مدرسة أدى بها الطلاب الامتحانات الإلكترونية و8 مدارس أدى بها الطلاب الاختبار ورقيا، وقد تم الالتزام بجميع التعليمات الواردة عمليات الوزارة.

وأشار وكيل الوزارة، أن طلاب الصف الأول الثانوى وعددهم (10772) طالب وطالبة مقيدين ب (61) مدرسة أدوا جميعا امتحان الرياضيات الكترونيا وورقيا.

هذا وقد شدد محافظ دمياط، على الإلتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات وتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لاداء الامتحان بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم بغرفة مركزية بديوان عام المحافظة لمواجهة أى مشكلة قد تطرأ وحلها فورا

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتضافر كافة الجهود وتوفير كافة سبل الراحة وتهيئة الإجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأدائهم إمتحاناتهم بسهولة ويسر.