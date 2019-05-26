وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات الصف الأول الثانوى بأبوزنيمة وابورديس

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تابع مصطفى الزغبى وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء سير امتحانات الصف الأول الثانوى بمدرسة ابوزنينمة الثانوية رافقه أثناء الزيارة عيد عودة مدير الإدارة.

وخلال الزيارة اطمأن وكيل المديرية على دخول الطلاب على منصة الامتحان الالكترونى لمادة الرياضيات بالمدرسة كما قام خلال متابعته اليوم أيضا بزيارة مدرسة ابورديس الثانوية.

رافقه أثناء الزيارة مبروك الغمرينى رئيس مجلس ومدينة أبورديس وائل بخاتى مدير إدارة أبورديس التعليمية.

يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى بدأت فى محافظة جنوب سيناء 19 مايو الجارى بعدد (603 ) طالبا وطالبا ب(8) إدارات تعليمية و(17) مدرسة.