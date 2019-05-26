سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات الصف الأول الثانوى بأبوزنيمة وابورديس

الأحد، 26 مايو 2019 03:23 م
وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات الصف الأول الثانوى بأبوزنيمة وابورديس مصطفى الزغبى وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

تابع مصطفى الزغبى وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء سير امتحانات الصف الأول الثانوى بمدرسة ابوزنينمة الثانوية رافقه أثناء الزيارة عيد عودة مدير الإدارة.  

وخلال الزيارة اطمأن وكيل المديرية على دخول الطلاب على منصة الامتحان الالكترونى لمادة الرياضيات بالمدرسة كما قام خلال متابعته اليوم أيضا بزيارة مدرسة ابورديس الثانوية.

رافقه أثناء الزيارة مبروك الغمرينى رئيس مجلس ومدينة أبورديس وائل بخاتى مدير إدارة أبورديس التعليمية.

يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى بدأت فى محافظة جنوب سيناء 19 مايو الجارى بعدد (603 ) طالبا وطالبا ب(8) إدارات تعليمية و(17) مدرسة.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية براس سدر

وكيل تعليم جنوب سيناء: لم نتلق أى شكاوى عن امتحان مادة الجغرافيا

اليوم..انطلاق ماراثون امتحان الصفوف والنقل للتيرم الثانى بتعليم جنوب سيناء

صور.. تعليم جنوب سيناء ينفذ مبادرة الرئيس للشمول المالى

ابورديس

جنوب سيناء

امتحانات

الصف الاول الثانوى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة