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وفاة سيدة فى حريق بمنطقة مقابر دمنهور بمحافظة البحيرة

الأحد، 26 مايو 2019 12:37 م
وفاة سيدة فى حريق بمنطقة مقابر دمنهور بمحافظة البحيرة حريق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقيت سيدة عجوز حتفها إثر نشوب حريق فى غرفة داخل منطقة المقابر فى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث والسيطرة عليه قبل انتقاله للأماكن المجاورة.

كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، باشتعال النيران فى غرفة بجوار مقابر دمنهور، وبالانتقال والفحص تبين وفاة سيدة تقطن بالغرفة، ونُقلت جثتها الى مشرحة مستشفى دمنهور العام، وقد حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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