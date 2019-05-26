وزير خزانة بريطانيا يهدد بحجب الثقة عن رئيس الوزراء حال أراد الخروج دون صفقة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن وزير الخزانة البريطانى، فيليب هاموند حذر من أن النواب سوف يسقطون أى رئيس وزراء من حزب المحافظين الجديد يحاول إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة، وهدد بشكل مثير بالانضمام إلى التمرد بنفسه.

ورفض المستشار - ثلاث مرات - استبعاد الانضمام إلى اقتراع حجب الثقة الذى تعهد حزب العمال بطرحه إذا كان خليفة تيريزا ماى، مدافع عن الخروج بشكل يدفعه لإخراج البلاد حتى دون التوصل إلى اتفاق.

وقال هاموند إن أى زعيم جديد يحاول "الدفع عبر الخروج بلا صفقة فى 31 أكتوبر" سيواجه على الفور احتمال الاضطرار إلى "ترك منصبه".