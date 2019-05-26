وزير خارجية باكستان: مستعدون لإجراء محادثات مع الحكومة الهندية الجديدة

أ ش أ

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم،الأحد، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الحكومة الهندية الجديدة.

وأضاف قريشي - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أنه يتعين على البلدين الجلوس إلى طاولة الحوار؛ لمناقشة القضايا العالقة بين الجانبين، مؤكدا أن تحقيق السلام في المنطقة يقع على رأس أولويات باكستان، وأن الحكومة تبذل جهودا مخلصة في هذا الصدد.

كان حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد فاز في الانتخابات العامة الأخيرة حيث حصل على 300 مقعد في البرلمان المكون من 543 مقعدا متخطيا النتيجة التي حققها في انتخابات 2014.