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واشنطن بوست: تغريدة ترامب عن كوريا الشمالية توبيخ مباشر لبولتون

الأحد، 26 مايو 2019 08:51 ص
واشنطن بوست: تغريدة ترامب عن كوريا الشمالية توبيخ مباشر لبولتون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ــ ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب ناقض على ما يبدو مستشاره للأمن القومى جون بولتون، وهو خارج الولايات المتحدة، بتغريدة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أشار فيها إلى أنه فى حين أن البعض فى إدارته منزعج من اختبار كوريا الشمالية صواريخ باليستية فى وقت مبكر هذا الشهر، فإنه هو نفسه غير منزعج.

 

ووصفت الصحيفة تغريدة ترامب بأنها توبيخ مباشر لمستشار الأمن القومى جون بولتون، الذى حذر الصحفيين فى طوكيو أمس، السبت، من أن الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية تنتهك بلا شك قرارات مجلس الأمن الدولى، مضيفا أن الرئيس ترامب عازم على إبقاء الضغط بالعقوبات على النظام حتى يتراجع.

 

وكان ترامب قد كتب على تويتر يقول: "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة التى أزعجت بعض أفراد شعبى وآخرين لكنها لم تزعجنى. لدي ثقة في أن الرئيس كيم سيفى بوعده لى".

والأسلحة الصغيرة التى أشار إليها ترامب فى تغريدته هى الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، والتى تحلق لمسافة 300 ميل قبل أن تهبط فى البحر، وهو ما يمثل تهديدا لكوريا الجنوبية حليفة الولايات المتحدة.

 

وكانت اليابان قد وصفت آخر إجراء صاروخى لكوريا الشمالية بأنها صواريخ باليستية قصيرة المدى تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، لكن أشارت إلى أنها لم تهبط فى المياه اليابانية ولم تهدد بشكل مباشر أمنها.

 


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