واشنطن بوست: تغريدة ترامب عن كوريا الشمالية توبيخ مباشر لبولتون

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب ناقض على ما يبدو مستشاره للأمن القومى جون بولتون، وهو خارج الولايات المتحدة، بتغريدة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أشار فيها إلى أنه فى حين أن البعض فى إدارته منزعج من اختبار كوريا الشمالية صواريخ باليستية فى وقت مبكر هذا الشهر، فإنه هو نفسه غير منزعج.

ووصفت الصحيفة تغريدة ترامب بأنها توبيخ مباشر لمستشار الأمن القومى جون بولتون، الذى حذر الصحفيين فى طوكيو أمس، السبت، من أن الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية تنتهك بلا شك قرارات مجلس الأمن الدولى، مضيفا أن الرئيس ترامب عازم على إبقاء الضغط بالعقوبات على النظام حتى يتراجع.

وكان ترامب قد كتب على تويتر يقول: "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة التى أزعجت بعض أفراد شعبى وآخرين لكنها لم تزعجنى. لدي ثقة في أن الرئيس كيم سيفى بوعده لى".

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?