هل يجوز إفطار الطلاب فى شهر رمضان بسبب الامتحانات؟.. الإفتاء تحسم الجدل

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز لأى طالب أن يفطر فى شهر رمضان بسبب أداؤه الامتحانات إلا بشروط معينة.

وقال عبد السميع، فى بث مباشر له على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن أحد الطلاب أرسل يسأل :"هل يجوز الإفطار فى نهار رمضان بسبب أداء الامتحانات"، والإجابة لا يجوز إلا بشروط أوضحتها دار الإفتاء فى فتوى سابقة ومنها أن يصل الطالب إلى حالة إرهاق شديد وهى حالات المرض أى يخشى أن يحدث له إغماء أو نوع من أنواع التعب الشديد وفقد التركيز فى الامتحان والمذاكرة.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت فى فتوى سابقة أم الأصل وجوب الصوم على الطالب المكلَّف، فإن شق عليه الصوم وتحققت فيه شروطٌ معيَّنة جاز له الفطر، لكن إن لم تتحق فيه فعليه الصوم.

وهذه الشروط هى:-

أولًا: أن يتضرر بالصوم فى رمضان تضررًا حقيقيًّا لا موهومًا.

ثانيًا: أن يغلب على الظن الرسوب أو ضعف النتيجة وتدهور المستوى بسبب الصوم.

ثالثًا: أن تكون المذاكرة مضطرًّا إليها فى شهر رمضان ولا يمكن تأجيلها.

رابعًا: أن لا يتجاوز فى الإفطار أيام الاحتياج والضرورة للمذاكرة أو الامتحانات إلى غيرها.