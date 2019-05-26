سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نهى تتهم زوجها بتبديد منقولاتها وحماتها بسرقة مصوغات بمليون جنيه

الأحد، 26 مايو 2019 08:00 ص
نهى تتهم زوجها بتبديد منقولاتها وحماتها بسرقة مصوغات بمليون جنيه محكمة الاسرة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبي
إضافة تعليق

أقامت زوجة، دعوى تبديد ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بسرقة منقولاتها، واستحواذ حماتها على مصوغاتها المقدرة بمليون جنيه، بعد طردها برفقة طفلتها فى الثالثة فجرا.

وقالت "نهى.ك": زوجى سرق كل ما أملك وقدمه لوالدته حتى يرضيها، رغم كل ما فعلت لهما طوال 5 سنوات زواج".

وأكدت الزوجة: "لم أكن أتصور أن زوجى سيغدر بى بعد أن وقفت بجواره وساعده وأهلى على تعظيم رأس ماله، وقيامى برعاية والدته المريضة طوال سنوات، ليقرر فجأة بالتخلى عنى والبحث عن زوجة أخرى ليرضى حماتى، ويطردنى من منزلى ليلا برفقة طفلتى ويرفض منحى حتى ثمن التاكسى".

 وتابعت "نهى": "لم أكن أعلم أننى أربى فى بيتى "ثعبان"، سيلدغنى فى أول فرصة تأتى لها - فى إشارة إلى والدة زوجها-،دمرت حياتى واستولت على حقوقى ".

وأكملت: "أصبحت تملك فى بيتى أكثر منى وتتحرك بداخله بحرية كأنه منزلها، ودفعت زوجى إلى كراهيتى، فلم أتصور أبدا أن يقوموا بالغدر بى".

وأكدت: "أخذ جميع ما أملك من مجوهرات والمبلغ المشترك الذى نضعه بإحدى البنوك أرباح من عمله مع أهلى بشركتهم وذهب ليتزوج بعد العشرة الطويلة التى جمعتنا فى منزل واحد".

وتضيف: "قمت بتحريك دعوى تبديد ضد زوجى بعد أن غدر بى، وما زلت أكمل إجراءات دعوى الخلع، لكى أتخلص من هذا الشخص الخائن نهائيا".


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها بسب المنقولات الزوجية فى القليوبية

عامل يشرع فى قتل شقيق زوجته للخلاف على قائمة المنقولات الزوجية بالخانكة

محكمه الاسره

دعاوي التبديد

منقولات الزوجيه

كيد الحموات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

الرجوع الى أعلى الصفحة