نهى تتهم زوجها بتبديد منقولاتها وحماتها بسرقة مصوغات بمليون جنيه

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة، دعوى تبديد ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بسرقة منقولاتها، واستحواذ حماتها على مصوغاتها المقدرة بمليون جنيه، بعد طردها برفقة طفلتها فى الثالثة فجرا.

وقالت "نهى.ك": زوجى سرق كل ما أملك وقدمه لوالدته حتى يرضيها، رغم كل ما فعلت لهما طوال 5 سنوات زواج".

وأكدت الزوجة: "لم أكن أتصور أن زوجى سيغدر بى بعد أن وقفت بجواره وساعده وأهلى على تعظيم رأس ماله، وقيامى برعاية والدته المريضة طوال سنوات، ليقرر فجأة بالتخلى عنى والبحث عن زوجة أخرى ليرضى حماتى، ويطردنى من منزلى ليلا برفقة طفلتى ويرفض منحى حتى ثمن التاكسى".

وتابعت "نهى": "لم أكن أعلم أننى أربى فى بيتى "ثعبان"، سيلدغنى فى أول فرصة تأتى لها - فى إشارة إلى والدة زوجها-،دمرت حياتى واستولت على حقوقى ".

وأكملت: "أصبحت تملك فى بيتى أكثر منى وتتحرك بداخله بحرية كأنه منزلها، ودفعت زوجى إلى كراهيتى، فلم أتصور أبدا أن يقوموا بالغدر بى".

وأكدت: "أخذ جميع ما أملك من مجوهرات والمبلغ المشترك الذى نضعه بإحدى البنوك أرباح من عمله مع أهلى بشركتهم وذهب ليتزوج بعد العشرة الطويلة التى جمعتنا فى منزل واحد".

وتضيف: "قمت بتحريك دعوى تبديد ضد زوجى بعد أن غدر بى، وما زلت أكمل إجراءات دعوى الخلع، لكى أتخلص من هذا الشخص الخائن نهائيا".