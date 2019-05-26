نقابة الصحفيين تجرى قرعة تأشيرات الحج المجانية لأعضائها غدا

كتب محمد السيد

تجرى نقابة الصحفيين قرعة علنية، غدا الاثنين، لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج المجانية التى ترد للنقابة من سفارة المملكة العربية السعودية، أسوة بما جرى خلال العامين الماضيين.

وأكدت نقابة الصحفيين، أنه عقب إعلان السفارة الموافقة على منح التأشيرات مع الاقتراب من موسم الحج، سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة.

كانت لجنة الحج والعمرة قد قررت تأجيل إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج المجانية من السبت 25 مايو حتى الاثنين 27 مايو الجارى، بناء على طلب عديد من الزملاء تأجيل موعد قرعة تأشيرات الحج لرغبتهم فى حضور القرعة.