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نقابة الإعلاميين تتخذ الإجراءات الجنائية ضد بسمة وهبة و قناة القاهرة والناس

الأحد، 26 مايو 2019 10:23 م
نقابة الإعلاميين تتخذ الإجراءات الجنائية ضد بسمة وهبة و قناة القاهرة والناس بسمة وهبة
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صرح الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة القاهرة والناس الفضائية، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج " شيخ الحارة " على شاشة القناة لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى، وعدم  تقنين أوضاعها مع النقابة طبقاً لنص المادتين " 2 – 19 " من القانون 93 لسنة 2016 الذى يحظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد في جداول  النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة .

كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من، بسمة وهبة، و إدارة قناة القاهرة و الناس، تطبيقاً لنص المادتين " 88– 89 " من القانون المشار إليه بعاليه.

و جدير بالذكر أن المادة "88" تقضى بعقوبة الحبس و الغرامة على كل من مارس نشاطاً إعلامياً دون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، كما تقضى المادة "89" بعقوبات تصل إلى إغلاق الوسيلة الإعلامية ، إذا سمحت لأحد الأفراد غير المقيدين بجداول النقابة، أو غير الحاصلين على تصريح مزاولة بممارسة النشاط الإعلامى.

 

 

الإجراءات الجنائية ضد بسمة وهبة و قناة القاهرة والناس (1)
 
الإجراءات الجنائية ضد بسمة وهبة و قناة القاهرة والناس (2)
 
الإجراءات الجنائية ضد بسمة وهبة و قناة القاهرة والناس (3)
 

 


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