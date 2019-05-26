نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2019.. بالاسم ورقم الجلوس

كفرالشيخ- محمد سليمان

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية بكفرالشيخ، التى اعتمدها الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، بنسبة 82.11%.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 52 ألفا و333 طالبا، تغيب منهم 714 طالبا، وحضر منهم الامتحانات 51 ألفا و619 طالبا، ونجح منهم 42 ألفا و385 طالبا، أما الإعدادية المهنية تقدم 1259 طالبا، تغيب منهم 114 طالبا، وحضر منهم 1145 طالبا، ونجح منهم 1122 طالبا، بنسبة نجاح 97.99%.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عدد الحاصلين على الدرجات النهائية 24 طالباً وطالبة، وترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاءت كتالى "بيلا، فوه، شرق كفر الشيخ، قلين، سيدي غازي، غرب كفر الشيخ، سيدي سالم ، مطوبس، الرياض ، الحامول، دسوق، بلطيم ، برج البرلس ".

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