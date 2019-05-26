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ناريندرا مودى يحلف اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الهند الخميس المقبل

الأحد، 26 مايو 2019 03:52 م
ناريندرا مودى يحلف اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الهند الخميس المقبل ناريندرا مودى
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلن الرئيس الهندى، رام نات كوفيند، أن ناريندرا مودى، سيؤدى اليمين الدستورية يوم الخميس، المقبل ليتولى فترة ولايته ثانية رئيسًا للوزراء.

وقال كوفيند - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة "إن دى تى في" الهندية اليوم الأحد، إن مودى سيؤدى مراسم حلف اليمين فى تمام الساعة السابعة مساءً (بالتوقيت المحلى) بالقصر الرئاسى بالعاصمة الهندية نيودلهى.

وأشارت القناة الهندية إلى أن مودى كان قد التقى بالرئيس الهندى مساء أمس السبت، وطلب الحصول على موافقة بتشكيل حكومة مركزية، لافتة إلى أن التحالف الديمقراطى الوطنى بقيادة حزب "بهاراتيا جاناتا" الذى يتزعمه مودى قد حقق فوزًا ساحقًا فى الانتخابات التشريعية التى جرت مؤخرًا فى البلاد، حيث حصل الحزب على 352 مقعدًا فى مجلس النواب المكون من 545 مقعدًا.

 


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