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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأحد، 26 مايو 2019 12:54 م
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1260 طن قمح، فى حين غادر 762 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 33990 من البضائع العامة، منها 58 سيارة نقل محملة بـ 2996 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176613 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 75746 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4120 طن رمل، و5000 طن يوريا و2900 طن فوسفات و16000 طن حجارة و 18000 طن ملح .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 770 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 241 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 927 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5426 طن حديد و 8500 طن كسب صويا و 568 طن خشب و 472 طن ابلاكاش و 9750 طن ذرة و 7519 طن قمح و 1625 طن مواسير.


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