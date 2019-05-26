"مياه أسوان" تطلق برامج لتوعية ربات البيوت بترشيد الاستهلاك في أعمال النظافة

أسوان ندى سليم

أكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، إن إدارة التوعية والإرشاد بالشركة بدأت في تنفيذ برامج لترشيد استخدام مياه الشرب استعدادا لعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال التنبيه على ربات البيوت بعدم الإسراف في استخدام المياه فى اعمال النظافة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، في تصريحات صحفية اليوم، أن برامج التوعية تستهدف عقد ندوات توعوية بالتجمعات المختلفة وأهمها المساجد ومراكز الشباب ودور الثقافة فضلا عن التوعية الفردية لاصحاب المحال والمنازل، موضحا أن من ضمن نصائح ترشيد المياه هو عدم الإسراف في غسيل السيارات وعمليات رش الشوارع المخالفة للقانون.