سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 11:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه أسوان" تطلق برامج لتوعية ربات البيوت بترشيد الاستهلاك في أعمال النظافة

الأحد، 26 مايو 2019 11:19 م
"مياه أسوان" تطلق برامج لتوعية ربات البيوت بترشيد الاستهلاك في أعمال النظافة محطه مياة الشرب -ارشيفية
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق
أكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، إن إدارة التوعية والإرشاد بالشركة بدأت في تنفيذ برامج لترشيد استخدام مياه الشرب استعدادا لعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال التنبيه على ربات البيوت بعدم الإسراف في استخدام المياه فى اعمال النظافة. 
 
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، في تصريحات صحفية اليوم، أن برامج التوعية تستهدف عقد ندوات توعوية بالتجمعات المختلفة وأهمها المساجد ومراكز الشباب ودور الثقافة فضلا عن التوعية الفردية لاصحاب المحال والمنازل، موضحا أن من ضمن نصائح ترشيد المياه هو عدم الإسراف في غسيل السيارات وعمليات رش الشوارع المخالفة للقانون. 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

استمرار انقطاع مياه الشرب عن منطقة منشاة البكارى

سكان الفوزة فى إدفو يشكون من عدم انتظام ضخ مياه الشرب للقرية

انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة.. شكوى دائمة لأهالى شارع محمد غنام فى بشتيل

قطع مياه الشرب عن شارع أحباب الرسول بالجيزة منذ 3 أيام

شكوى من تلوث مياه الشرب واختلاطها بالصرف الصحى فى صفط اللبن

اخبار اسوان

مياه الشرب باسوان

شركة مياه الشرب بأسوان

ترشيد المياه بأسوان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

الرجوع الى أعلى الصفحة