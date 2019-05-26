موجز 6 .. السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع ليساهم بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وكذلك في جهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع ليساهم بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وكذلك في جهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها.

السكة الحديد تبدأ غدا طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز

تبدأ هيئة السكة الحديد غدا الاثنين طرح للحجز أمام المسافرين مقاعد القطارات الإضافية التى تقرر تشغيلها خلال فترة العيد بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية، حيث تقوم غدا بطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو.

كما تقوم هيئة السكة الحديد الثلاثاء بطرح للحجز مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم الأربعاء الموافق 29 مايو، وتقوم الأربعاء بطرح للحجز مقاعد التى ستتحرك يوم 30 مايو، بحيث يتم طرح للحجز مقاعد قطارات كل يوم قبل السفر بـ 24 ساعة حتى نهاية تشغيل القطارات الإضافية.

السكة الحديد: إنهاء تطوير محطة مصر بالإسكندرية بالكامل إبريل 2020

كلفت هيئة السكة الحديد المقاول المنفذ أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية بالانتهاء من أعمال مشروع تطوير المحطة بالكامل قبل إبريل 2020، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير الداخلية بالمحطة نهاية سبتمبر المقبل.

هل يجوز إفطار الطلاب فى شهر رمضان بسبب الامتحانات؟.. الإفتاء تحسم الجدل

أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز لأى طالب أن يفطر فى شهر رمضان بسبب أداؤه الامتحانات إلا بشروط معينة.

وقال عبد السميع، فى بث مباشر له على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن أحد الطلاب أرسل يسأل :"هل يجوز الإفطار فى نهار رمضان بسبب أداء الامتحانات"، والإجابة لا يجوز إلا بشروط أوضحتها دار الإفتاء فى فتوى سابقة ومنها أن يصل الطالب إلى حالة إرهاق شديد وهى حالات المرض أى يخشى أن يحدث له إغماء أو نوع من أنواع التعب الشديد وفقد التركيز فى الامتحان والمذاكرة.

الجزائر: إحالة ملفات 11 وزيرا وملف والى العاصمة السابق إلى المحكمة العليا

أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أنه تمت إحالة ملف عدد من كبار المسؤولين السابقين بالجزائر من بينهم أويحيى وعبد الملك سلال إلى المحكمة العليا، كما تم إحالة ملفات 11 وزيرا وملف والي العاصمة السابق إلى المحكمة العليا.

تأجيل قضية خاطف طائرة مصر للطيران إلى جلسة 26 يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل قضية مختطف الطائرة المصرية إلي قبرص لجلسة 26 يونيو المقبل، لتعذر حضور المتهم من محبسه.

وصدر قرار المحكمة برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد حسن وعبد الكريم شامخ، وأمانة سر أحمد عبد الوهاب.

وكان المدعي بالحق المدني "شركة مصر للطيران" قد طالبت بتعويض مبدئي قدره 101 ألف جنيه، موضحا أن الشركة تعرضت لخسائر قدرها 88 ألفا و500 دولار، كما طالب بالاستعلام عن أرصدة المتهم في البنوك.

"الكهرباء" تبحث إمكانية إعادة النظر فى أسعار تعريفة الكهرباء بالوادي الجديد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، أنها ستبحث إمكانية إعادة النظر في أسعار تعريفة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد مراعاة لأهالي المحافظة لاسيما مع الظروف المناخية وذلك في ضوء توصية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي.

الرقابة الإدارية تضبط عددا من قضايا الاستيلاء على المال العام

نجحت هيئة الرقابة الإدارية من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض المحافظات، من ضبط عدة قضايا كان من أبرزها ضبط مسئولة "الدفع الإلكترونى" بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية لاستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق، عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم، وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.

الإسكندرية تخصص 120 أتوبيسا لخدمة جماهير الزمالك فى نهائى الكونفيدرالية

خصصت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية 120 أتوبيسا لخدمة جماهير نادى الزمالك الذين يحضرون مباراة نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى ستاد برج العرب.

وأصدر المهندس محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، تعليمات للمهندس على صقر، مدير عام المتابعة والحركة، للعمل على توفير الراحة والانتقالات لجمهور مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، عبر إطلاق أكثر من 120 أتوبيسا لخدمة الجمهور من وإلى برج العرب.

اعرف نتيجة امتحانات المرحلة الابتدائية فى محافظة القاهرة

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ظهور نتيجة امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية، على موقع المديرية وفى المدارس بعد الانتهاء من تجميعها.

وأضاف مدير تعليم القاهرة ان المديرية عملت على سرعة التصحيح وتجميع النتيجة لسرعة ظهورها للطلاب، وبامكان الطلاب معرفة النتيجة بالرقم القومى من موقع المديرية.

شاب مصرى ينافس فى انتخابات البرلمان الأوروبى عن النمسا اليوم

انطلقت اليوم الأحد، انتخابات البرلمان الأوروبى، التى ينافس فيها الشاب ميسرة سليمان، أحد المصريين المقيمين فى النمسا، على قائمة حزب الشعب، بدعم واسع من المصريين فى الخارج.

ووجه عدد من أبناء الجالية المصرية فى النمسا، دعوات للمصريين المقيمين بانتخاب ميسرة سليمان، موجهين باختيار حزب الشعب فى أعلى ‏القائمة ÖV، وبعد ذلك يكتب فى ‏السطر نفسه ‏"Soliman“ فى الخانة الخالية، حتى يحصل على أكبر عدد من الأصوات ليتمكن من الفوز بمقعد فى البرلمان.

مندوب مصر بالأمم المتحدة: الرئيس السيسى يهتم بتطوير البنية التحتية بأفريقيا

أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك على الاهتمام الخاص الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير البنية التحتية "القارية" باعتبارها عنصرًا أساسيًا للاستفادة من منطقة التجارة الحرة الأفريقية "القارية".