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من النهارده مفيش نسيان.. 5 أطعمة تحميك من الزهايمر

الأحد، 26 مايو 2019 09:30 ص
من النهارده مفيش نسيان.. 5 أطعمة تحميك من الزهايمر زهايمر - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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الزهايمر من أبرز أمراض الشيخوخة التى يتعرض لها الكثيرون، وهى عبارة عن فقدان بسيط للذاكرة، نظرًا للتغيرات التى يتعرض لها الجسم ويصاحبه القلق والاكتئاب والتوتر.

وحسب ما ذكره موقع top10homeremedies فإن هناك بعض الأطعمة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من الزهايمر، وهى:

1: العنب، يحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة الدماغ وحمايتها من الخرف والزهايمر.

عنب
عنب

 

2: اللفت، واحد من أبرز أنواع الخضراوات التى تساعد على تعزيز صحة الدماغ والحفاظ على القدرات العقلية وحمايته من الزهايمر.

3: الشاى الأخضر، يحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتحميه من الخرف والزهايمر، كما أنه يعمل على تنشيط الذاكرة.

4:القرفة، وهى من التوابل التى تساعد على تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الذاكرة وحمايتها من الخرف.

سمك سلمون
سمك سلمون

 

5: سمك السلمون، يحتوى على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3 والمواد المضادة للأكسدة التى تساعد على تعزيز صحة الدماغ، ووقايتها من الأمراض.

6: الكركم، له دور فعال فى علاج ضعف الذاكرة وحمايتها من الخرف والزهايمر.


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زهايمر

اطعمة للزهايمر

سمك السلمون للزهايمر

العنب

الزهايمر

الوقاية من الزهايمر

صحة

صحة وطب


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