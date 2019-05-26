من الإضاءة لماكينة الطباعة.. أشياء بمكان شغلك ممكن تجيبلك أمراض

كتبت فاطمة خليل

يقضى أغلب الناس 8 ساعات أو أكثر من يومهم فى مكان العمل خمسة أو ستة أيام فى الأسبوع، وهذا يمكن أن يؤثر على جسمك وصحتك بشكل أو آخر، فبخلاف تعرضك للإجهاد والضغط النفسى تتعرض أيضاً لأشياء توجد فى بيئة العمل وتؤثر عليك، وفى هذا التقرير نتعرف على أهم الأشياء التى تؤثر على صحتك فى مكان العمل، بحسب موقع "meghan telpner".



الطابعة

ماكينات الطباعة والتصوير



على الرغم من أن آلات التصوير والطابعات ضرورية في العديد من أماكن العمل، لكن قد تسبب هذه الأجهزة أضرارًا لصحتك أكثر مما تعتقد لعدة أسباب:

تنبعث من الطابعات جزيئات متناهية الصغر ومركبات صغيرة قد نستنشقها، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.

تعد الطابعات مصدرًا لغاز الأوزون، الذى يمكن أن يؤدي إلى تهيج في عينيك والأنف والحنجرة.

الأشعة التى تنبعث من الطابعات، تسبب حساسية العين كما تسبب آلات الطباعة انبعاث غبار الحبر، والذي يمكن ربطه بالالتهابات، عندما يوضع الحبر على الورق، يمكن أن ينتج ذلك أيضًا مركبات عضوية متطايرة ضارة بصحتنا.

السجاد فى مكان العمل



السجاد يمكن أن يضر بصحتنا بعدة طرق، حيث تنبعث منها المركبات العضوية المتطايرة التي تأتي من السجاد نفسه، والمواد اللاصقة التي استخدمت لوضعها أو منتجات التنظيف السامة المستخدمة فيه، قد يؤدي هذا إلى تهيج المصابين بالربو أو الحساسية، كما يسبب أيضًا تهيج الأنف والحلق والصداع، كما ترتبط المركبات العضوية المتطايرة أيضًا بالسرطان.

السجاد يحبس الملوثات وعث الغبار والفطريات والمواد المثيرة للحساسية مثل وبر الحيوانات الأليفة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحساسية والربو، ويمكن أن تسبب الالتهاب.

الهواء فى بيئة العمل



إذا كنت تعمل في مكان مغلق، فإن صحتك تتأثر بجودة الهواء في الأماكن المغلقة، حيث قد يتأثر الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو أمراض القلب والأوعية الدموية للمخاطر الصحية، والتي تشمل:تهيج العين والأنف والحنجرة، الصداع، الدوخة، الإعياء والتعب، أمراض الجهاز التنفسي، الربو، أمراض القلب والأوعية الدموية، السرطان.

الإضاءة القوية



المصابيح المتوهجة فى مكان العمل تسبب إجهاد العين وأمراض العيون وقلة النشاط والإنتاجية، كما تؤثر الإضاءة أيضاً على الساعة البيولوجية لدينا وتزيد من شعورنا بالصداع والأعراض البصرية، كما قد ينبعث الإشعاع بمستويات قد تسبب سرطان الجلد.