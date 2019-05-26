مندوب مصر بالأمم المتحدة: الرئيس السيسى يهتم بتطوير البنية التحتية بأفريقيا

نيويورك (أ ش أ)

أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك على الاهتمام الخاص الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير البنية التحتية "القارية" باعتبارها عنصرًا أساسيًا للاستفادة من منطقة التجارة الحرة الأفريقية "القارية".

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامها وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بمشاركة البعثات الأفريقية بنيويورك، بمناسبة "يوم أفريقيا " التى عقدت بمقر الأمم المتحدة.

وأكد الأولوية التى يوليها الرئيس السيسى لإعادة البناء والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات الذى تتولى مصر ريادته فى إطار الاتحاد الأفريقى، والجهود التى تقوم بها مصر على مختلف الأصعدة للدفاع عن المصالح الأفريقية .

وأشار الرئيس السيسى إلى المسافة الكبيرة التى قطعتها القارة الأفريقية على صعيد التطور السياسى والاقتصادى والاجتماعى منذ أن قرر الآباء "المؤسسون " إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 حتى الآن.

ونوه بأهمية مواصلة الجهود المشتركة للدول الأفريقية لمواجهة التحديات التى لا تزال قائمة تحقيقًا لآمال وتطلعات الشعوب الأفريقية.

كما أكد على تشرف مصر برئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، واستعراض الملامح الرئيسية لبرنامج الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى للعام الجاري"2019" .