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مميش: عبور 43 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3 مليون طن

الأحد، 26 مايو 2019 10:27 ص
مميش: عبور 43 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد، عبور 43 سفينة، بحمولة 3  مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة 1.6 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "OOCL JAPAN" التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة 122 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى ماليزيا.
 
وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.4 ألف طن، أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "COSCO DENMARK" التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة 160 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى اليونان.
 
 
 

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