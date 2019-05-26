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مكان للعمل واستشارات و60 ألف جنيه دعم.. أبرز مزايا حاضنات أعمال الاتصالات

الأحد، 26 مايو 2019 10:19 ص
مكان للعمل واستشارات و60 ألف جنيه دعم.. أبرز مزايا حاضنات أعمال الاتصالات مشروعات صغيرة
كتب هبة السيد
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يُساعد مركز الإبداع وريادة الأعمال التكنولوجى TIEC، الشركات الناشئة وفرق العمل العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم الأولية إلى أعمال ناجحة من خلال مجموعة متكاملة من الحاضنات المتوفرة على مدار العام.
 
ويقوم المركز كل ثلاث أشهر بتقييم الطلبات المُقدمة من الشركات الناشئة ويقوم بدعوة الفرق المقبولة بشكل مبدئى لطرح أفكار مشاريعها المقترحة.
 
وتستضيف حاضنات مركز الإبداع التكنولوجى فرق العمل والشركات الناشئة التى اجتازت مرحلة طرح أفكار المشاريع لفترة عام كامل، ويحتضن المركز فى الوقت الراهن العديد من الشركات الناشئة المحلية المُتخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يُتيح مجموعة من الخدمات تتراوح بين تجهيزات المعامل والمحاسبات وحتى الدعم الفنى والاستشارات.
 

وأبرز المزايا التى يقدمها مركز الإبداع وهى:

1- خدمات عينية تصل إلى 180 ألف جنيه فى صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة حاسب وخدمات تسويق.
 
2- دعم نقدى بواقع 60 ألف جنيه على 3 أقساط بناءً على أهم الإنجازات.
 
3- توفير مكان للعمل مزود بقطع الأثاث الأساسية وتوصيلات الإنترنت.
 
4- برامج وأدوات وأجهزة الحاسب الأساسية خلال فترة الاحتضان.
 
5- توفير مُرشدين فنيين وموجهين تقنيين واستشارى أعمال.
 
 

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