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مقتل 4 وإصابة 7 آخرين فى هجمات للمسلحين فى إدلب

الأحد، 26 مايو 2019 06:21 م
مقتل 4 وإصابة 7 آخرين فى هجمات للمسلحين فى إدلب جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ
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قال رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتنازعة فى سوريا فيكتور كوبشيشين، بأن خروقات وقف إطلاق النار من جانب الميليشيات المسلحة مستمرة فى منطقة خفض التصعيد بإدلب مما أدت إلى مقتل أربعة من السكان المحليين وجرح سبعة آخرين فى هجمات لهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال كوبشيشين فى مؤتمر صحفى -وفق ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم الأحد- "أطلق مسلحون من التنظيم الإرهابى هيئة تحرير الشام (المحظور فى روسيا) النار من أراضى منطقة خفض التصعيد بإدلب على المناطق المأهولة بالسكان فى عين الكروم وسكالبيا، الجزء الشمالى من محافظة حماة. وأطلق الإرهابيون أكثر من 20 قذيفة قتل فيها ما لا يقل عن أربعة مدنيين وجُرح سبعة آخرين فى هذه الهجمات".

 


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