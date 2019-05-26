مقتل 39 مُسلحًا من طالبان فى عمليات للقوات الخاصة الأفغانية جنوب أفغانستان

كابول /أ ش أ/

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الأحد، أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت سلسلة من العمليات الجوية والبرية لها ضد مُسلحى حركة طالبان، مما أسفر عن مقتل العشرات من المُسلحين وتدمير العديد من الأسلحة والذخيرة فى إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

وذكرت المصادر، فى تصريح لها أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية: أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت سلسلة من الغارات والمُداهمات فى المنطقة الشمالية من إقليم هلمند الجنوبي، مما أسفر عن مقتل 39 من مُسلحى طالبان، إلى جانب تدمير العديد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.

من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها حركة طالبان المُسلحة، على تلك الأنباء، حتى الآن.

ويُعتبر إقليم هلمند واحدًا من أكثر الأقاليم، التى تنشط فيها عناصر حركة طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التى تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية فى البلاد.