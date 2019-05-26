سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميلشيا الحوثى فى أماكن متفرقة من تعز اليمنية

الأحد، 26 مايو 2019 11:00 م
مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميلشيا الحوثى فى أماكن متفرقة من تعز اليمنية ميليشيا الحوثى
أ ش أ
إضافة تعليق

خاضت قوات الجيش اليمني اليوم،الأحد، معارك عنيفة ضد ميلشيا الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف للجيش على مواقع وتجمعات الميلشيا، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي.

 

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن ذلك تزامن مع قصف مدفعي متفرق لقوات الجيش اليمني على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي على طول الجبهة الغربية، حيث طال القصف مواقع وتجمعات الحوثي في تبة المدرجات وتبة القارع بذات الجبهة، ما أسفر عن تدمير طقم للمليشيا في محيط تبة المدرجات.

 

كما استهدفت مدفعية قوات الجيش غرفة قيادة ميلشيا الحوثي في تبة الزبية شمال غرب معسكر الدفاع الجوي، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من قيادات الميلشيا.

 

وفي منطقة الخمسين، استهدفت مدفعيه الجيش 8 عناصر للميلشيا، ما أدى إلى مقتلهم جميعا.

 

وتأتي هذه المواجهات ضمن العملية العسكرية المعلنة عنها في محور تعز لتحرير المحافظة بالكامل من عناصر ميلشيا الحوثي.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

اليمن المتطرف الفرنسى يعلن تصدره نتائح الانتخابات الأوروبية بنسبه 23.2%

الكويت تمنح اليمن 155 طن أدوية

طيران التحالف يستهدف تعزيزات مليشيا الحوثى الانقلابية شمالى اليمن

مقتل أربعة مدنيين فى انفجار لغم فى المخا غرب اليمن

حكومة اليمن: نثمن دعم فرنسا لنا

مقاعد البرلمان البريطانى خاوية فى جلسة لبحث أزمة اليمن

اليمن

الحوثيون

تعز

ميليشيا الحوثى

قصف

الجيش اليمنى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

الرجوع الى أعلى الصفحة