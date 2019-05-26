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مطار القاهرة ينظم حملة لإزالة الحشائش على ممرات الإقلاع والهبوط

الأحد، 26 مايو 2019 01:05 م
مطار القاهرة ينظم حملة لإزالة الحشائش على ممرات الإقلاع والهبوط مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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نظمت شركة ميناء القاهرة الجوى، حملة لإزالة الحشائش النابتة فى ممرات الإقلاع والهبوط بمهبط مطار القاهرة الدولى، والتى تمثل خطورة بسبب إعاقتها رؤية الطيارين للوحات الإرشادية أو الأضواء الليلية على المدرج.

كما تتمثل مخاطر تلك الحشائش فى اختباء الزواحف والحيوانات الضالة داخلها، ويمثل تواجدها خطورة داهمة على تحركات الطائرات وسلامة الأفراد على أرض المهبط، كما تمثل تربة خصبة لتجمع الطيور التى تمثل خطورة على سلامة الطائرات .

وقالت مصادر بالمطار، إن أعمال إزالة الحشائش تجرى على طول المدرج للإقلاع والهبوط، وعلى جانبى المدرج، وليس فى جانب واحد فقط، وإزالة وتقليل منسوب التراكم المطاطى المتواجد على المدرج جرّاء هبوط وإقلاع الطائرات، لرفع كفاءة المُدرّج أمام حركة الهبوط والإقلاع على المدرج.

وأشارت المصادر، إلى أن الفترة الحالية تشهد رفع كفاءة المدرجات والممرّات الفرعية داخل أرض المهبط، بخلاف تنظيف كل اللوحات الإرشادية والأنوار والعدسات من الأتربة، وتغيير وتقوية شدة الإضاءة لمساعدة الطيارين على رؤية أفضل، وذلك بالتنسيق التام بين الإدارات المختلفة .


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مطار القاهرة

مهبط الطائرات

اللوحات الإرشادية

تطوير ممرات مطار القاهرة


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