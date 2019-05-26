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مصر تدين الحادث الإرهابى فى غرب مدينة الموصل العراقية

الأحد، 26 مايو 2019 11:11 م
مصر تدين الحادث الإرهابى فى غرب مدينة الموصل العراقية سامح شكرى - وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة
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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة خارجية ، اليوم الأحد، عن إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع فى العراق حيث تم تفجير سيارة مفخخة غرب مدينة الموصل ، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

 وقدّم البيان بالغ التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، معرباً عن تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق. وجدّد البيان التأكيد على موقف مصر الثابت اتصالاً بضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، والعمل على تجفيف مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والتصدي لتوفير الملاذ الآمن لعناصرها.

 

 


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