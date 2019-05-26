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مصرع ضابطى شرطة و7 أفراد فى حادث تصادم سيارتين وتفحمها بالسويس

الأحد، 26 مايو 2019 05:25 م
مصرع ضابطى شرطة و7 أفراد فى حادث تصادم سيارتين وتفحمها بالسويس حادث التصادم
الإسماعيلية -صبرى غانم
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لقى ضابطا شرطة و5 مجندين وفردى شرطة مصرعهم نتيجة تصادم سيارة الشرطة التى يستقلونها مع سيارة نقل بمقطورة أمام قرية الأمل بالسويس دائرة مركز القنطرة شرق.

 

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد خالد مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية الأمل دائرة مركز القنطرة شرق بينهما سيارة شرطة اشتعلت فيها النيران.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع ضابطين و5 جنود وفردين شرطة متفحمين بسبب اشتعال النيران بسيارتهما عقب اصطدامها مع سيارة نقل بمقطورة

 

ودلت التحريات أن سيارة الشرطة كانت قادمة من الإسكندرية فى مأمورية إلى شمال سيناء وأمام قرية الأمل بالسويس اصطدمت سيارة الشرطة بسيارة نقل بمقطورة، مما أدى إلى اشتعال النيران فى سيارة الشرطة ومصرع 9 من مستقليها بينهم ضابطين شرطة و5 مجندين وفردين شرطة.

 

تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق

 


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الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

تصادم سيارتين بالاسماعيلية

احتراق سيارة شرطة

قرية الامل


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