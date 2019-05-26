سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 08:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع شخصين وإصابة 575 بسبب ارتفاع الحرارة لـ 40 درجة فى اليابان

الأحد، 26 مايو 2019 08:21 م
مصرع شخصين وإصابة 575 بسبب ارتفاع الحرارة لـ 40 درجة فى اليابان ارتفاع درجات الحرارة _ صورة أرشيفية
طوكيو /أ ش أ/
إضافة تعليق

لقى شخصان حتفهما ونُقل 575 آخرون على الأقل إلى المستشفيات، اليوم الأحد، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد فى جميع أنحاء اليابان، مع تسجيلها فى بلدة ساروما بإقليم هوكايدو 39.5 درجة مئوية وهى أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق خلال شهر مايو فى اليابان.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن رجلين لقيا مصرعهما، أحدهما فى مدينة شيموزو بإقليم هوكايدو وآخر فى مدينة توم بإقليم مياجي، بينما تم نقل 575 شخصا من جميع أنحاء البلاد إلى المستشفيات بعد معاناتهم من أعراض تبدو أنها قد تؤدى إلى سكتة قلبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أفادت بأن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها خلال شهر مايو على الإطلاق 39.5 درجة مئوية وقعت، ظهر اليوم الأحد، فى بلدة ساروما الساحلية شمال شرقى إقليم هوكايدو، بينما كانت أعلى درجة مسجلة قبل ذلك 37.2 درجة فى مدينة تشيتشيبو بإقليم سايتاما فى 13 مايو 1993.

وأوضحت الصحيفة أن درجة الحرارة فى هوكايدو لم تبلغ قط 35 درجة مئوية خلال شهر مايو أو 38 درجة مئوية خلال أى وقت من العام، وهو ما جعل ارتفاعها اليوم الأحد ذا تأثير كبير على السكان، خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الحرارة غدا الاثنين.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فى الجو الحر.. طرق لحماية عينيك عند ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على خطة طوارئ الرى لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة × 10 معلومات

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

ارتفاع الحرارة

اليابان

أخبار اليابان

موجة حرارة فى اليابان

الطقس فى اليابان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة