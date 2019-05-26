مشاجرات رمضانية.. عائلة تقتل مواطنا وتصيب 5 من الجيران بسبب خلافات الجيرة

كتب محمود عبد الراضي ـ سوهاج محمود مقبول

نجحت أجهزة الأمن فى السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية فى أخميم بسوهاج، أسقطت قتيلا و5 مصابين.

تلقى مركز شرطة أخميم بلاغاً بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الملك دائرة المركز بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وقام خلالها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول فأودوا بحياة الأول وأصابوا 5 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة عبارة عن " 2 بندقية آلية و20 طلقة من ذات العيار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.