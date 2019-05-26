مسلحو الشباب يهاجمون قاعدة عسكرية جنوبى الصومال

مقديشو /أ ش أ/

هاجم مسلحو حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة، اليوم الأحد، قاعدة عسكرية بمنطقة "بليس قوقاني" الواقعة فى إقليم جوبا السفلى جنوبى الصومال.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن الهجوم أسفر عن تبادل كثيف لإطلاق النار بين مسلحين "الشباب" وقوات حكومة إقليم "جوبا لاند" التى تلقى دعما من بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال "أميصوم"، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الجانبين.

يذكر أن حركة "الشباب" المتطرفة تشن بشكل مستمر هجمات مسلحة تستهدف القوات الصومالية وقوات "أميصوم" فى شتى أنحاء الصومال.