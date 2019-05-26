مستشار النمسا: الأوروبيون مطالبون باتخاذ القرار الصحيح لمستقبل الاتحاد

فيينا (أ ش أ)

أعرب مستشار النمسا سباستيان كورتس عن أمله فى أن يتخذ الأوروبيون القرار الصحيح اليوم لصالح مستقبل الاتحاد الأوروبى، متمنيا نجاح انتخابات البرلمان الأوروبى والتى انطلقت فى وقت سابق فى جميع ولايات النمسا.

وقال كورتس - فى تصريح اليوم الأحد، عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات البرلمان الاوروبى - أن يوم غد الاثنين، هو يوم حاسم فى تاريخ البلاد حيث سيصوت البرلمان على الثقة فى الحكومة المؤقتة الحالية، مشيرا إلى ثقته فى قادة الأحزاب لتفهم الوضع الراهن والعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار حتى إجراء الانتخابات الجديدة فى سبتمبر المقبل.

ودعا كورتس الأحزاب إلى عدم تصفية الحسابات السياسية والالتفاف حول المصلحة العامة ودعم الوضع السياسى المستقر فى البلاد.

وكانت انتخابات البرلمان الأوروبى فى النمسا قد انطلقت صباح اليوم فى جميع الولايات بمشاركة 6.4 مليون ناخب.