سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مستشار النمسا: الأوروبيون مطالبون باتخاذ القرار الصحيح لمستقبل الاتحاد

الأحد، 26 مايو 2019 02:10 م
مستشار النمسا: الأوروبيون مطالبون باتخاذ القرار الصحيح لمستقبل الاتحاد مستشار النمسا سباستيان كورتس
فيينا (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعرب مستشار النمسا سباستيان كورتس عن أمله فى أن يتخذ الأوروبيون القرار الصحيح اليوم لصالح مستقبل الاتحاد الأوروبى، متمنيا نجاح انتخابات البرلمان الأوروبى والتى انطلقت فى وقت سابق فى جميع ولايات النمسا.

وقال كورتس - فى تصريح اليوم الأحد، عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات البرلمان الاوروبى - أن يوم غد الاثنين، هو يوم حاسم فى تاريخ البلاد حيث سيصوت البرلمان على الثقة فى الحكومة المؤقتة الحالية، مشيرا إلى ثقته فى قادة الأحزاب لتفهم الوضع الراهن والعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار حتى إجراء الانتخابات الجديدة فى سبتمبر المقبل.

ودعا كورتس الأحزاب إلى عدم تصفية الحسابات السياسية والالتفاف حول المصلحة العامة ودعم الوضع السياسى المستقر فى البلاد.

وكانت انتخابات البرلمان الأوروبى فى النمسا قد انطلقت صباح اليوم فى جميع الولايات بمشاركة 6.4 مليون ناخب.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شاب مصرى ينافس فى انتخابات البرلمان الأوروبى عن النمسا اليوم

نشطاء يقاضون بريطانيا لعجزهم عن التصويت فى انتخابات البرلمان الأوروبى

صور.. رئيس وزراء إسبانيا يدلى بصوته فى انتخابات البرلمان الأوروبى

يوم الحسم فى تاسع انتخابات للبرلمان الأوروبى.. بدء التصويت فى 6 دول من 21.. نصف مليار ناخب يحددون مصير القارة العجوز.. استطلاعات الرأى ترجح تقدم القوى المشككة فى الوحدة الأوروبية والشعبوية والقومية

انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبى فى 6 دول

النمسا

الاتحاد الاوروبى

البرلمان الاوروبى

انتخابات البرلمان الاوروبى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة