مسئولو الإسكان يتفقدون مدينة العلمين الجديدة.. ويؤكدون: الأبراج وصلت للطابق الـ23

كتب أحمد حسن

تفقد عدد من مسئولى وزارة الإسكان، مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة بالمدينة، وخلال الزيارة شدد نواب الوزير، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، مع الالتزام بأعلى جودة فى التنفيذ والتشطيب.

كما أكدوا ضرورة الاهتمام بمنظومة الأمن والسلامة بالمدينة، وضرورة عقد اجتماعات دورية للعاملين والمسئولين عن هذه المنظومة لرفع كفاءتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدفاع المدنى، وتوفير مجموعة إطفاء متكاملة خاصة بمدينة العلمين الجديدة، وتشمل عربات المطافى ومستلزماتها، ولا سيما السلالم الميكانيكية للوصول إلى مختلف الارتفاعات بالمدينة.

وتفقد مسئولو الوزارة، منطقة الأبراج الشاطئية بالمدينة، والتى يجرى بها تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الـ23، وجارٍ تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء، بجانب تفقد منطقة الداون تاون، والتى يجرى بها الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف، وكذا المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.

وحول موقف مشروع فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة، أكد مسئولوا الوزارة، أنه من المقرر تشغيل 4 كليات هندسية فى العام الدراسى المقبل، وتبلغ مساحة الفرع 62 فداناً، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات)، وكذا جامعة العلمين الأهلية، وتبلغ إجمالى مساحة المشروع 128 فداناً، مُقسمة إلى 3 قطاعات، وجارٍ تنفيذ قطاعين منهما (كل قطاع على مرحلتين)، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).