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مرور أسوان يضبط 523 مخالفة متنوعة على الطرق السريعة فى المحافظة

الأحد، 26 مايو 2019 11:20 ص
مرور أسوان يضبط 523 مخالفة متنوعة على الطرق السريعة فى المحافظة حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، حملة مرورية شاركت فيها إدارتا المرور والبحث الجنائى، بدعم من قوات الأمن، وشملت نشر أكمنة مرورية على كل الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن فى أنحاء المحافظة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 523 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط مركبتى "توك توك" وتروسيكل بدون ترخيص، إضافة إلى تحرير 112 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة.

وتصالحت الحملة فوريا فى 59 مخالفة، وحررت 90 مخالفة غرامة ونش، وسحبت تراخيص 64 حالة لعدم قبول التصالح. وقد حررت الحملة المحاضر اللازمة بشأن المخالفات وأحالتها إلى النيابات المختصة لتولى التحقيق.


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