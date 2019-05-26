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مروة هشام بركات وأسرة ساطع النعمانى على رأس المكرمين بحفل إفطار مجلس الدولة

الأحد، 26 مايو 2019 08:35 م
مروة هشام بركات وأسرة ساطع النعمانى على رأس المكرمين بحفل إفطار مجلس الدولة المستشارة مروة هشام بركات - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى تصوير حسين طلال
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نظم نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، حفل الإفطار السنوى، بفندق ماريوت الزمالك.

وحضر الحفل، المستشار حسين عبدو خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة أمانى الرفاعى رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكرم الحفل، أسرة الشهيد المستشار هشام بركات وتسلمت التكريم المستشارة مروة هشام بركات، وتم تكريم أسرة الشهيد ساطع النعمانى.

وأكد المستشار وائل فرحات، المتحدث باسم نادى مجلس الدولة، أنه سيتم على هامش الحفل تكريم نماذج مشرفة من شهداء مصر الأبرار من رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة من ابرزهم شهداء القضاء الشهيد هشام بركات والشهيد محمد مروان والشهيد عمر حماد والشهيد عبد المنعم مصطفى عثمان، ومن رجال القوات المسلحة الشهيد أحمد منسي والشهيد أحمد الشبراوى والشهيد عماد أمير رشدى والشهيد أبانوب صابر والشهيد مينا مجدى.

ومن رجال الشرطة الشهيد نبيل فراج والشهيد مصطفى الخطيب والشهيد ساطع النعمانى.

كما سيتم تكريم أسماء مستشارى مجلس الدولة الذين وافتهم المنية خلال العام الماضى وكذا شيوخ مجلس الدولة الذين سيكتمل عطائهم هذا العام.


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