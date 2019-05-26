محاولة سرقة بالإكراه تنتهى بمطاردة وضبط متهم فى البدرشين.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض شخصان للسرقة بالإكراه على يد 3 أشخاص، حيث هددوهما بمنطقة البدرشين، إلا أن المجنى عليهما استغاثا بعدد من المواطنين، وطاردوا المتهمين، وتمكنوا من ضبط أحد المتهمين.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد شروع 3 أشخاص فى سرقة شابين بمنطقة المرازيق بالبدرشين، وبإجراء التحريات، تبين أن 3 عاطلين هددوا شابين فى محاولة لسرقتهما بالإكراه، وعندما استغاث المجنى عليهما بالمواطنين، أطلق أحد المتهمين النار، مما أسفر عن إصابة شاب، إلا أن الأهالى تمكنوا من مطاردة المتهمين وضبط أحدهم.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط الهاربين، وأخطرت النيابة للتحقيق.