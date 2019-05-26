محافظ كفرالشيخ يخاطب وزارة التنمية المحلية لإنشاء حى جنوب العاصمة

كفر الشيخ - محمد سليمان

خاطب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، كفر الشيخ، فى بيان له وزارة التنمية المحلية بشأن انشاء حى جنوب مدينة كفرالشيخ، ليضم "كفر الحمراوى وتوابعها، كفر أبو طبل وتوابعها، القرضا وتوابعها، دفرية وتوابعها" على أن يكون مقره بالحمراوي، ونقل مقر الوحدة المحلية بكفر الحمراوى إلى قرية شنو، على أن تضم قرية شنو، قرية رزقة الشناوي، قرية كفر دفرية وتوابعها وهى " عزات، مزار، عزبة البرنس" ،

وقالت المحافظة فى بيانها: "متضمناً التنسيق بين مديرية الأمن بالمحافظة ووزارة الداخلية، لاستصدار قرار بإنشاء قسم شرطة للحى المقترح، موافقة لجنة التقسيم الإدارى بالمحافظة، وصدور قرار محافظ كفرالشيخ بفصل الزمام الزراعى عن القرى التى ستدخل فى نطاق الحى المقترح حفاظا على الرقعة الزراعية".

يذكر أن محافظ كفرالشيخ، عقد اجتماعا للجنة التقسيم الإدارى بالمحافظة المشكلة بالقرار 18282 لسنة 2018م، لبحث ودراسة الطلب المقدم من اللواء شكرى الجندى بشأن انشاء حى جنوب مدينة كفرالشيخ، وقد انتهى الاجتماع الى الموافقة على السير فى اجراءات انشاء حى جنوب مدينة كفرالشيخ، وفى حال صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء حى جنوب تعتبر الكيانات الإدارية لكل من كفر الحمراوى، وكفر ابوطبل، والقرضا ودفرية كأن لم تكن.