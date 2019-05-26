محافظ قنا: إزالة مبنى على مساحة 200 م تعدى على الأراضى الزراعية

قنا - وائل محمد

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا قامت بإزالة تعديات بالمبانى على الأراضى الزراعية وعلى حرم طريق مصر أسوان الزراعى بقرية القناوية، لافتا إلى أن المبنى يقع على مساحة 200 متر عبارة عن مبنى مكون من بدروم ودور أرضى .



وأكد المحافظ فى بيان على استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية بكافة قرى ومدن المحافظة، موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.



