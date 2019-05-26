محافظ سوهاج : توريد 102 ألف طن قمح لصوامع وشون المحافظة

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، انه تم توريد 102 ألف و 196 طن و687 كيلو قمح لصوامع وشون المحافظة، حتى اليوم الأحد، منذ بدء الموسم في 15 أبريل الماضي.

وأشار محافظ سوهاج فى بيان له، أن مساحات القمح المزروعة وفق الحصر الفعلي من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغ 207 ألف و75 فدان، موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، لافتاً الى انه من المتوقع توريده خلال الموسم الحالي 120ألف طن .

يذكر أن، اللجنة المشكلة لمتابعة المنظومة، مع رؤساء الوحدات المحلية تعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الاقماح، وتعمل على تسهيل الإجراءات على جميع المزارعين.