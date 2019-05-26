محافظ جنوب سيناء: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المحافظة أنهت جميع الاستعداد الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعا موسعا مع جميع مديرى المديريات والإدارات الخدمية لوضع اللمسات النهائية لاستقبال عيد الفطر.

وأعلن المحافظ فى بيان أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المديريات وتشكيل مراكز عمليات بجميع المدن تعمل على مدار24 ساعة والتأكيد على إرسال كشوف بأسماء النوبتجيات خلال فترة العيد، وإرسال تقارير يومية إلى مركز عمليات المحافظة، والتبليغ الفورى عن أى طوارئ.

وقرر المحافظ وقف الإجازات لرؤساء المدن السياحية والمديريات الخدمية وخاصة قطاع الصحة والتموين وناشد المواطنين بالخروج والاستمتاع بالشواطئ والحدائق العامة التى سيجرى فتحها بالمجان فى عيد الفطر المبارك.

وأكد استمرار العمل بمكتب المحافظ ومكتب السكرتير العام، مع التشديد على مديرى إدارات ديوان عام المحافظة ومديرى المديريات عدم مغادرة ديوان عام المحافظة إلا بتصديق من المحافظ شخصيا، مع تنظيم نوبتجية بجميع المديريات.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية سواء النقط الثابتة أو الدوريات والرادار و السيطرة على تجاوزات السرعة المقررة على طول طرق المحافظة بالكامل، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى بإدارة الحماية المدنية من خلال التأكيد على سلامة وصلاحية جميع المعدات، ومراجعة خطة الدفاع المدنى بشأن المنشاة السياحية والتجمعات السكانية ومناطق الأسواق التجارية بكافة مدن المحافظة.

وأكد توفير مولدات كهربائية احتياطية لمواجهة أى أحداث على مستوى المحافظة والتحرك السريع لإصلاح أية أعطال، ورفع درجة الاستعداد بجميع المساجد من حيث النظافة والاهتمام بدورات المياه والاهتمام بالساحات التى تتم فيها صلاة عيد الفطر المبارك.