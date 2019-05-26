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محافظ بورسعيد يغلق منفذ لتوزيع اللحوم لاستخدامه فى غير الغرض المخصص له

الأحد، 26 مايو 2019 10:17 م
محافظ بورسعيد يغلق منفذ لتوزيع اللحوم لاستخدامه فى غير الغرض المخصص له تشميع محل
بورسعيد – السيد فلاح
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أغلقت أجهزة مديرية التموين بمحافظة بورسعيد ، منفذ بيع اللحوم بسوق البازار ، الذي يتبع إحدى الجهات غير التابعة للمحافظة ، بناء علي تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، بعد أن انحرف مسئولي المنفذ عن مسارة الطبيعي بالمتاجرة في أنشطة غير المخصص لها.
 
وأكدت تقارير المتابعة والجولة الميدانية التي قام بها محافظ بورسعيد ، لسوق البازار خروج المنفذ عن المسار المقرر له ببيع منتجات غير تابعة للمشروع وبأسعار مرتفعة وكذلك ممارسة أنشطة بدون ترخيص ، ووجه "الغضبان" باستمرار حملات المراقبة والمتابعة للأسواق والتصدي بحزم لمثل هذه المخالفات.
 
محافظ بورسعيد يغلق منفذ لتوزيع اللحوم لاستخدامه في غير الغرض المخصص من أجلة (1)
 

محافظ بورسعيد يغلق منفذ لتوزيع اللحوم لاستخدامه في غير الغرض المخصص من أجلة (2)
 

محافظ بورسعيد يغلق منفذ لتوزيع اللحوم لاستخدامه في غير الغرض المخصص من أجلة (3)
 

محافظ بورسعيد يغلق منفذ لتوزيع اللحوم لاستخدامه في غير الغرض المخصص من أجلة (4)
 

محافظ بورسعيد يغلق منفذ لتوزيع اللحوم لاستخدامه في غير الغرض المخصص من أجلة (5)
 

محافظ بورسعيد يغلق منفذ لتوزيع اللحوم لاستخدامه في غير الغرض المخصص من أجلة (6)
 
 
محافظ بورسعيد يغلق منفذ لتوزيع اللحوم لاستخدامه في غير الغرض المخصص من أجلة (7)
 

محافظ بورسعيد يغلق منفذ لتوزيع اللحوم لاستخدامه في غير الغرض المخصص من أجلة (8)
 

محافظ بورسعيد يغلق منفذ لتوزيع اللحوم لاستخدامه في غير الغرض المخصص من أجلة (9)
 

 


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