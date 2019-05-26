محافظ بورسعيد يغلق منفذ لتوزيع اللحوم لاستخدامه فى غير الغرض المخصص له

أغلقت أجهزة مديرية التموين بمحافظة بورسعيد ، منفذ بيع اللحوم بسوق البازار ، الذي يتبع إحدى الجهات غير التابعة للمحافظة ، بناء علي تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، بعد أن انحرف مسئولي المنفذ عن مسارة الطبيعي بالمتاجرة في أنشطة غير المخصص لها.

وأكدت تقارير المتابعة والجولة الميدانية التي قام بها محافظ بورسعيد ، لسوق البازار خروج المنفذ عن المسار المقرر له ببيع منتجات غير تابعة للمشروع وبأسعار مرتفعة وكذلك ممارسة أنشطة بدون ترخيص ، ووجه "الغضبان" باستمرار حملات المراقبة والمتابعة للأسواق والتصدي بحزم لمثل هذه المخالفات.